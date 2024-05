Domenico Tedesco "très positif et enthousiaste" à l'idée de débuter la préparation

C'était presque une déclaration d'amour au football et à son équipe formulée par Tedesco. "Avec les joueurs, je suis dans un autre monde. J'y réfléchis tellement. Il y a toutes ces idées qui fleurissent, et il est désormais temps de les partager", s'est-il réjoui.

L'expérience d'un tournoi international sera inédite pour l'entraîneur italo-allemand, avec des choix conséquents. "Il est très différent de sélectionner une équipe pour un tournoi, par rapport à des qualifications ou des matchs amicaux", a-t-il avoué. "Il est plus difficile de sélectionner des joueurs incertains pour des stages plus courts", alors que quatre joueurs blessés font partie de la liste pour l'Euro. "D'autre part, nous espérons rester le plus longtemps possible ensemble. L'harmonie et les caractères doivent être pris en compte."