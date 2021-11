Dries Mertens vivra peut-être son dernier grand tournoi avec les Diables Rouges lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Tournoi que les Belges veulent rejoindre dès samedi, en validant leur ticket face à l'Estonie.

Invité en conférence de presse ce mardi, Mertens est apparu très serein. Interrogé par Serge Vermeiren sur la sévérité du grand public, il a admis ressentir un certain manque de reconnaissance de la part chez les fans belges. "Est-ce que nos performances sont banalisées ? Oui, bien sûr", a lâché le pensionnaire de Naples. Encore en Nations League, nous étions au tour final, ça fait du bien d'être là. Mais on veut tout donner, nous aussi on aimerait gagner des trophées. Parfois, tu as une chance tous les deux ou quatre ans. Mais on est là, c'est déjà important. On mérite d'être là, je trouve qu'on doit y être. Sur des tournois, cela ne s'est pas toujours terminé comme on le voulait. Mais j'espère que nous continuerons à y être, même si on en veut toujours plus", a-t-il détaillé.

Présent lors des quatre derniers tournois de cette génération dorée, Dries Mertens connaît bien l'équipe nationale. Il l'a vu grandir et évoluer. Pour lui, il ne faut pas sous-estimer l'impact de cette génération sur le football belge. "La mentalité a changé. Je me rappelle en 2014, on était contents d'être là, mais on voulait se montrer. Maintenant, on y va avec une autre approche. Si on ne gagne pas en 2022, ce sera peut-être le suivant. Je n'aime pas dire que c'est la dernière chance. Peut-être pour moi, ou pour d'autres joueurs. Mais les jeunes qui viennent aujourd'hui sont forts ! La fédération a grandi. Et ça, ça me fait plaisir. Tu arrives ici, tout est prêt. Tout est propre. Cela change la mentalité, même si ça prend parfois des années. Je pense que l'on est au haut niveau, ça fait plaisir et c'est ça, la base pour gagner des matchs et un tournoi", a analysé le joueur de 34 ans.