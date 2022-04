Dries Mertens marque avec Naples et célèbre pour son fils (vidéo)

Alors qu'il menait 0-2 à Empoli grâce à un but de Dries Mertens (44e), Naples s'est incliné 3-2 et a perdu une bonne partie de ses chances de décrocher le titre. Après 34 journées, les Napolitains comptent 67 points, cinq de retard sur l'Inter Milan et quatre sur l'AC, qui ont disputé un match de moins. Empoli (34 points, 14e) n'a plus rien à espérer de ce championnat puisqu'il est sauvé et très loin des places européennes.

En première mi-temps, Empoli a eu deux belles opportunités par Andrea Pinamonti (27e) et Valerio Verre (31e) mais Naples était plus fort qualitativement et Mertens lui a donné l'avance d'un tir en première intention (44e, 0-1). Une fois le ballon au fond des filets, Dries Mertens a couru vers une caméra en suçant son pouce, en guise de signe pour son fils Ciro Romeo né il y a un mois.

À la reprise, Insigne a doublé la mise (53e, 0-2) et c'était le score quand Mertens a été remplacé par Matteo Politano (77e).

Mais les dix dernières minutes ont été mortelles pour les Napolitains, qui ont encaissé un premier but par Liam Henderson (80e, 1-2) avant de voir Pinamonti signer un doublé (83e, 87e).