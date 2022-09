Les Diables sont-ils prêts pour le Qatar ? "L'inquiétude est légitime", selon l'équipe de RTL Sport (vidéo)

Après le dernier match des phases de groupes de Nations League, l'équipe de RTL Sport se retrouvait pour évoquer plusieurs points à propos de notre équipe nationale mais avec une question centrale : les Diables sont-ils prêts pour la Coupe du monde ?

Défaits 1-0 par les Pays-Bas à Amsterdam hier soir, les Diables Rouges n'ont pas rassuré le public. À deux mois de la Coupe du monde, Roberto Martinez a encore du pain sur la planche.

Pour notre journaliste Emiliano Bonfigli, le problème principal des Diables réside dans la lenteur de leur jeu. "Auparavant, c'était notre force, cette faculté d'accélérer le jeu, désormais, on ne l'a plus", explique-t-il. "Il y a une certaine lenteur dans notre jeu".

Silvio Proto, ancien gardien international et consultant RTL Sport, ne cachait pas, lui non plus, son inquiétude à 59 jours du Mondial. "Il y a un manque de profondeur dans le jeu", pointe l'ancien portier anderlechtois. "Les Pays-Bas ont joué dans un fauteuil. On devait gagner, mais je n'ai pas vu une équipe qui voulait attraper à la gorge les adversaires. Je suis inquiet et on a le droit de l'être au vu du match qu'on a vu".

Frédéric Gounougbé est du même avis. "Tous nos adversaires savent comme la Belgique va jouer. Même Louis Van Gaal l'a dit. Cela fait 4 ans, depuis 2018, que nous avons ce même système de 3-4-3, il n'y a pas d'imprévisibilité, et on se pose des questions à chaque ligne".

L'émission est disponible en replay sur notre site RTL Play.