Eden Hazard a été transparent contre l'Egypte: Yannick Carrasco vole à son secours à l'interview (vidéo)

Yannick Carrasco était déçu, comme toute l'équipe belge, après une défaite étonnante contre l'Egypte en préparation pour la Coupe du Monde. Titulaire et très solide sur son côté gauche, le joueur de l'Atlético Madrid a reconnu les lacunes de notre équipe nationale.

"C'était un match compliqué", a-t-il admis. "On doit regarder les erreurs qu'on a fait pour s'améliorer et être prêt contre le Canada. Cela peut arriver, heureusement que c'est un amical. On a trois matchs pour se qualifier, à nous de prendre le plus de points possibles. On doit faire attention aux espaces, on laisse beaucoup d'espace derrière la défense. C'est important de gagner le deuxième ballon. On doit aussi travailler cela", a-t-il précisé.

Interrogé par Emiliano Bonfigli sur la performance timide de son équipier Eden Hazard, Carrasco a sorti le bouclier: il veut croire en son capitaine. "Eden a fait un bon match, il n'a pas perdu de ballon, il a plongé dans le dos, en perte de balle, il a fait de gros efforts. Je suis content qu'il ait pu faire un match comme ça et aller de l'avant", a-t-il précisé.

La Belgique entrera en lice mercredi contre le Canada.