Le grand frère est fier de son cadet: le super message d'Eden Hazard pour son frère Thorgan (photo)

Eden Hazard savoure. S'il est sorti blessé hier contre le Portugal, le Diable Rouge était surtout aux premières loges lorsque son frère Thorgan a surpris tout le monde contre le Portugal. Son missile à distance est venu se loger dans les filets de Rui Patricio, ce qui a finalement offert une qualification pour les quarts de finale de l'Euro 2020.

Une performance remarquable du flanc gauche belge, qui a réussi à glaner le trophée d'homme du match. Au lendemain de la rencontre, Eden a répondu à son frère sur Instagram avec une déclaration simple: "Je t'aime", a-t-il écrit avec une photo de lui et de son frère. Des images de joie et de partage comme on aimerait en revoir encore un long moment !