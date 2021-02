Eden Hazard: "J’espère pouvoir continuer à jouer pendant cinq ou six ans"

Eden Hazard a livré une interview au site Premier Sports Network, dans laquelle il fait le tour de plusieurs sujets comme son intégration à Madrid, ses blessures, son futur et les raisons de la réussite de sa fraterie. Extraits choisis.

Eden Hazard a récemment fait une rechute médicale, une de plus qui s'ajoute à une liste déjà trop longue. Quant à savoir comment il fait pour garder la motivation dans ces moments difficiles de sa carrière, la réponse est toute trouvée. "J'ai de la chance parce que quand je suis blessé et que je dois rester à la maison, j’ai ma famille qui est là pour m’aider. Ce n’est pas la fin du monde pour moi parce que je peux passer du temps avec mes enfants, alors que, si vous êtes blessé et tout seul, ça peut être dur. Mais les blessures que j’ai eues m’ont demandé beaucoup de temps de récupération. Je dois juste attendre, travailler dur pour être meilleur et quand je suis à la maison je profite du temps avec ma famille".

La famille et l'entourage d'un sportif, quel que soit son sport, sont très souvent un facteur déterminant dans ses performances. Et cela, Hazard en est convaincu lui aussi. "Certainement et c'est pourquoi il est important pour les clubs d'avoir des gens qui se soucient des joueurs, car lorsque vous êtes sur le terrain, vous devez pouvoir vous concentrer sur votre football. Si votre famille n'est pas installée ou si vous savez que vous devez passer une autre nuit dans un hôtel parce que vous n'avez pas encore trouvé de maison, cela joue dans votre esprit et peut affecter vos performances".

Une fois passé le cap des 30 ans, comme c'est le cas pour le capitaine de notre équipe nationale, on commence à penser à ce que l'on aimerait encore accomplir avant de ranger les crampons. Pour l'aîné des Hazard, un seul rêve en tête pour le moment : jouer et profiter. "J’espère jouer au football le plus longtemps possible et de profiter un maximum du terrain. Quand arrivera le moment de mettre un terme à ma carrière, je pourrais regarder en arrière et voir ce que j’ai accompli, mais pour le moment, ma priorité c’est de bien jouer et de profiter de mon football. Je ne pense pas à ce que je ferai dans les prochaines années, j’essaie de me concentrer sur le prochain match et le prochain entraînement. Je viens seulement d’avoir 30 ans donc tant que mon corps se sent bien, j’espère pouvoir continuer à jouer pendant cinq ou six ans".

Avec trois des quatre frères qui font carrière dans le foot (Ethan n'a encore que 17 ans), la question de la recette magique des parents se pose légitimement. Alors s'agit-il d'encouragements ou de génétique ? "Il y a une expression qui dit 'Les chiens ne font pas des chats' qui veut dire que mon père était footballeur quand je le suis devenu et que mes enfants le seront aussi".

La relève semble assurée.

L'interview (en anglais) est à retrouver ici