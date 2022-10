Eden Hazard ne lâche pas l'affaire: le Diable Rouge dévoile son ambition XXL pour la Coupe du Monde

Eden Hazard ne joue toujours pas. Notre Diable Rouge ne reçoit plus d'opportunités du côté du Real Madrid, où l'on semble s'être résigné concernant son apport. S'il ne se blesse plus, l'ailier de 31 ans paye la lourde concurrence, doublé par Vinicius, Rodrygo, mais aussi Asensio ou encore Ceballos et presque par Mariano Diaz. Son temps de jeu famélique est un problème pour les Diables Rouges, qui veulent encore croire en un retour en grâce de leur capitaine.

Interrogé par la FIFA, Eden Hazard ne cache pas sa confiance et sa motivation. En commençant par admettre que sa situation n'est pas simple à Madrid. "C’est vrai qu’il y a eu pas mal de choses, pas mal de blessures, pas mal de doutes. À présent, tout est rentré dans l’ordre. Bref, je n’attends qu’une chose, c’est de pouvoir prouver sur le terrain que je suis encore au top", a-t-il lancé.

Mais pour la Coupe du Monde, Eden met la barre haute. Très haute. "Je vais essayer de faire mieux qu’il y a 4 ans. Ça va être compliqué parce que c’était déjà pas mal. Mais collectivement, j’ai la chance d’être le capitaine d’une grosse sélection, d’un gros pays donc on se doit d’être ambitieux", a dévoilé le joueur du Real Madrid. Rappelons qu'en 2018, Hazard avait frôlé le titre de meilleur joueur de la compétition, après des performances absolument magistrales.

On ne demande que ça, Eden.