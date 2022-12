Eden Hazard parti, qui sera le capitaine des Diables Rouges ? Voici les favoris pour porter le brassard (vidéo)

La retraite d'Eden Hazard actée, une question se pose: qui sera le prochain capitaine des Diables Rouges ? Si le choix revient évidemment au prochain sélectionneur, des noms peuvent déjà se dégager pour endosser ce rôle.

En pole position, il faut citer l'actuel vice-capitaine, Jan Vertonghen. Mais le défenseur d'Anderlecht arrive en bout de course en sélection et il faudra voir quelle sera la décision du prochain entraîneur sur son rôle réel au sein de l'effectif. Kevin De Bruyne, déjà vice-capitaine à Manchester City, entrera sans aucun doute en ligne de compte, comme Romelu Lukaku et Thibaut Courtois, soit le trio qui sera consulté sur le choix du prochain sélectionneur de la Belgique.

Il est certain qu'il devra s'agir d'un homme d'expérience. Peut-être peut-on aussi penser à Axel Witsel, qui a cependant rarement assumé un tel rôle depuis son arrivée en sélection. Premier élément de réponse en mars, contre la Suède.