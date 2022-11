Eden Hazard pourrait jouer son dernier match avec les Diables ce jeudi: "On verra ce qu'il se passera"

Le 19 novembre 2008, Eden Hazard faisait sa première apparition avec les Diables Rouges. 21 minutes disputées contre le Luxembourg sous les ordres de René Vandereycken. 125 caps plus tard, celui qui est devenu le capitaine de notre équipe nationale pourrait tirer sa révérence.

À 31 ans, fatigué par des blessures à répétitions et après avoir connu cinq grands tournois avec les Diables, Eden Hazard pourrait dire stop à l'équipe nationale à l'issue de la Coupe du monde. C'est une pensée qu'il mûrit depuis longtemps, il envisage cette possibilité depuis au moins un an.

Alors quand, en conférence de presse, on lui demande s'il pense au fait que le match contre la Croatie puisse être son dernier avec la vareuse nationale, la réponse reste vague.

"Je ne me dis pas que c'est mon dernier match", assure le Brainois. "On va jouer pour gagner et avoir encore des matchs. On verra ce qu'il se passera, mais je ne me dis pas que je vais jouer mon dernier match dans deux jours."

Actuels troisièmes du groupe F, les Diables Rouges joueront donc leur qualification contre la Croatie jeudi à 16h et Eden Hazard est persuadé que l'équipe fera tout pour l'emporter... et repousser une éventuelle retraite. "Je me dis encore que nous pouvons aller loin dans ce tournoi. Je ne me dis pas que tout sera fini dans deux jours et je veux aller le plus loin possible. Tout le monde a envie de gagner ce dernier match et la bonne humeur reviendra avec une victoire", a conclu Hazard.