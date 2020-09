La poisse ne le quitte plus: Eden Hazard à nouveau blessé pour un mois!

Le capitaine des Diables Rouges Eden Hazard est à nouveau blessé, a annoncé son club du Real Madrid quelques minutes après l'annonce de la sélection de Roberto Martinez pour les trois prochaines matches de la Belgique au mois d'octobre.

Le Real Madrid a annoncé mercredi sur son site officiel qu'Eden Hazard était victime d'une lésion musculaire à la jambe droite. Si le champion d'Espagne n'a pas indiqué la durée de l'indisponibilité du Belge, il apparaît désormais compliqué de voir le capitaine des Diables Rouges jouer avec le Real cette semaine et donc de rejoindre la sélection nationale pour les trois prochains matches prévus début octobre.

Certains médias espagnols évoquent une absence de trois à quatre semaines pour le Brainois, déjà en proie à des problèmes à la cheville la saison dernière.

Mardi, Eden Hazard a été convoqué pour la première fois de la saison dans la sélection du Real Madrid afin de jouer contre Valladolid mercredi soir pour le compte de la 4e journée de Liga. Zinédine Zidane avait même indiqué que le joueur était très proche d'un retour. "Il est aussi prêt que possible, il s'entraîne bien avec l'équipe", avait déclaré mardi l'entraîneur français des champions d'Espagne.

Eden Hazard, 29 ans, n'avait pas encore été repris par Zinédine Zidane pour les premiers matches de championnat du Real. Il n'avait pas non plus joué avec les Diables Rouges en Ligue des Nations début septembre face au Danemark et à l'Islande, bien qu'il ait été sélectionné par Roberto Martinez.

Mercredi, quelques minutes avant l'annonce de la blessure du joueur par le Real Madrid, Martinez avait repris Eden Hazard dans son groupe de 33, déclarant que son capitaine serait présent lors des rencontres internationales d'octobre si celui-ci venait à jouer avant la trêve internationale avec le club madrilène. Il n'en sera rien.