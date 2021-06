Eden Hazard sera-t-il prêt pour le début de l'Euro? La réponse de Roberto Martinez

Lors de la conférence de presse de ce vendredi, Roberto Martinez a évoqué l'état de forme d'Eden Hazard. Le sélectionneur national a confirmé que le joueur du Real Madrid va participer à l'entraînement collectif ce samedi. "Il devrait pouvoir monter au jeu contre la Croatie. Mais il ne sera pas titulaire."

Le capitaine des Diables Rouges sera-t-il suffisamment prêt pour débuter l'Euro dans la peau d'un titulaire? "Je pense que la préparation est suffisante pour qu'un joueur soit prêt à débuter le 12 juin. Eden sera-t-il capable de jouer nonante minutes ? Ca, c'est une autre question. Je pense que certains joueurs ont besoin d'être à 100% pour être prêts pour une telle compétition mais un joueur comme Eden peut aussi compter sur son talent. Bien sûr, on va travailler pour qu'il soit le plus prêt possible mais s'il peut déjà être en mesure de prendre du plaisir sur le talent, je suis sur qu'il nous apportera beaucoup."