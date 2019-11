Eden Hazard veut battre la France à l'Euro 2020: "En quart, en demi ou en finale, ce serait beau d'avoir une revanche" (vidéo)

La capitaine des Diables Rouges n'a pas caché son souhait de dompter la France, qui avait sorti la Belgique en demi-finale de la dernière Coupe du Monde en Russie.

La Belgique affrontera Chypre demain soir pour terminer sa campagne qualificative avec un 30 sur 30. L'Euro 2020 est déjà dans les têtes du vestiaire, y compris dans celle du capitaine Eden Hazard.

Interrogé sur la perspective de retrouver la France dans ce tournoi, le joueur du Real Madrid n'a pas caché son ambition. "Jouer la France ? Moi j'y pense", a-t-il expliqué avec le sourire. "Ce serait bien d'avoir une belle revanche. En quart, en demi ou en finale, je sais pas, on verra. Il y a deux ans, on est toujours un peu déçu de la façon dont ça s'est passé".

Pour autant, pas question de créer une animosité. "Si on devait jouer contre eux, ce serait avant tout un plaisir. Et bien évidemment une revanche, pour cette équipe, pour le pays. On essaiera de gagner !", a-t-il précisé.

Une équipe de France qui sera à nouveau sans Karim Benzema, dont l'aventure en Bleu semble avoir pris faim. Une incompréhension pour le capitaine des Belges. "A l'heure actuelle, c'est le meilleur attaquant du monde. En dehors de son rôle d'attaquant, il rend les autres meilleurs. S'il n'est pas repris, tant mieux pour nous, mais dommage pour lui", a déclaré Eden Hazard.

Le coup d'envoi du match Belgique-Chypre sera donné demain à 20h45.