Eden, ne devrais-tu pas retirer TA PLAQUE ?

Lors de sa première conférence de presse au centre de Tubize où se retrouvaient aujourd'hui les Diables Rouges pour préparer l'Euro 2020, Eden Hazard a été abondamment interrogé par les journalistes belges, français, anglais ou encore espagnol, sur son état de forme. Le journaliste du quotidien sportif français L'Equipe est entré plus en profondeur en évoquant la plaque placée à la cheville d'Eden Hazard, se demandant si ce n'est pas cette plaque qui engendre des douleurs secondaires et s'il ne faudrait pas la retirer. "Vas-tu continuer avec cette plaque ?", a-t-il interrogé.

"Le choix a été de ne pas l'enlever. Honnêtement, c'était le bon choix. Les spécialistes m'ont dit que ce n'était pas parce que j'enlevais cette plaque que je n'allais plus être blessé. Et le fait de retirer la plaque, risquait de rendre ma cheville plus fragile. On a un peu changé le système de récupération, on a fait des exercices différents, davantage basés sur la cheville. Les sensations sur les dernières semaines étaient meilleures. J'ai eu une première plaque à Chelsea il y a 3-4 ans ans, cela ne m'a pas empêché de faire une bonne saison ensuite pendant deux ans", a répondu notre n°10.

"Je n'ai pas retrouvé le joueur que tu étais depuis ton retour dans les 3 derniers mois, n'y a-t-il pas une appréhension ?" a insisté le journaliste de L'Equipe. "Il faut le temps de retrouver les sensations, j'ai toujours été bon quand j'ai enchaîné les matchs, j'ai juste besoin de retrouver le rythme", a déclaré Eden Hazard.