Edito: et si Philippe Clement était le candidat idéal pour assurer la succession de Roberto Martinez ?

Malgré les deux revers concédés en Ligue des Nations face à la France et contre l’Italie, Roberto Martinez a conservé la confiance de l’Union belge et devrait plus que probablement poursuivre sa mission jusqu’à la prochaine Coupe du Monde. Cependant, les critiques commencent à s’abattre sur le tacticien espagnol et la question de son (futur) remplaçant alimente déjà les conversations chez certains suiveurs de l’équipe nationale. Parmi les noms évoqués, celui de Philippe Clement pourrait convenir aux Diables Rouges et répondrait ainsi aux vœux de tous :

Il n’a pas sauté les étapes

Il y a 10 ans, Clement mettait un terme à sa carrière de joueur au Germinal Beerschot. Quelques mois plus tard, c’est à Bruges qu’il a atterri en qualité d’entraîneur adjoint. Il a appris le métier de coach aux côtés de Georges Leekens puis Juan Carlos Garrido et enfin Michel Preud’homme. En mai 2017, il tente sa chance à Waasland-Beveren qui lui offre sa chance en tant que T1. Les résultats suivent rapidement à tel point que Genk, à la recherche d’un entraîneur principal, souhaite l’enrôler 7 mois plus tard. Clement accepte et réalise une fin de championnat correcte avec les Limbourgeois. Mais c’est véritablement la saison suivante où sa carrière de coach va décoller puisqu’il va décrocher le titre de champion de Belgique malgré la concurrence du FC Bruges. En 2019, il rejoint les Brugeois avec qui, il va encore obtenir deux titres de champion de Belgique. Il va aussi réaliser des résultats probants avec le Club sur la scène européenne (des victoires face au Zenit et à Leipzig récemment mais aussi des partages au Real Madrid ou face au PSG).

Un coach capable de prendre ses responsabilités

Philippe Clement n’a pas peur de prendre des décisions « impopulaires » pour le bien de son équipe. Cette saison, par exemple, il n’a pas eu peur de placer son capitaine Ruud Vormer sur le banc face au PSG puis à Leipzig. Un choix qui a surpris mais qui, finalement, s’est avéré payant. Hans Vanaken en tout début de saison et Brandon Mechele, récemment, ont également été mis de côté sans que cela ne crée une atmosphère nauséabonde. Un style diamétralement opposé à celui de Martinez qui préfère miser sur la continuité et notamment sur son axe défensif qui commence tout doucement à prendre de l’âge.

Des titres à la pelle

L’actuel coach du FC Bruges entame sa 5ème saison en tant que T1. Son bilan est phénoménal puisqu’il a déjà engrangé 3 titres de champion de Belgique d’affilée avec deux équipes différentes ! Il a aussi hissé les deux clubs (Genk en 2018 et Bruges en 2020) en finale de la Coupe de Belgique. Un CV déjà bien étoffé qui pourrait séduire l’Union belge lorsque la place de sélectionneur sera libre.

De l’ambition même face aux ténors

Alors que les clubs belges avaient tendance à se contenter de partages sur la scène européenne ces dernières années, Philippe Clement refuse d’assurer le strict minimum, il préfère viser les 3 points. A Bernabeu en 2019, il avait surpris et son équipe a mené 0-2 avant de devoir concéder un match nul en fin de match. Ce fut le cas aussi au Zenit où le Club s’est imposé 1-2 la saison dernière lançant parfaitement sa campagne européenne. Enfin, Bruges a également fait forte impression en se procurant les meilleures occasions face au PSG en septembre même s’il n’a obtenu qu’un point au décompte final. Bref, il est audacieux et n’a pas peur de jouer l’offensive peu importe l’adversaire rencontré.

Une bonne gestion des stars

Le noyau du FC Bruges est composé de vedettes (Lang, De Ketelaere, Mignolet, Vanaken,…) mais Philippe Clement ne semble pas rencontrer de difficultés à maîtriser tous ses égos. Mieux encore, il parvient à les faire progresser et les valeurs marchandes de Lang et De Ketelaere n’ont jamais été aussi élevés qu’actuellement. C’est de bon augure si Philippe Clement venait un jour à devoir coacher les Courtois, Tielemans, De Bruyne ou encore Lukaku.

Une flexibilité tactique qui n’est plus à démontrer

Là où Roberto Martinez ne semble pas toucher à son système et à sa défense à trois, Philippe Clement se montre plus souple avec son équipe. Il a déjà évolué à trois derrière (avec Clinton Mata notamment dans son trio défensif) avant de renouer depuis plusieurs mois avec un dispositif à quatre défenseurs. Il est donc tout à fait capable d’adapter son schéma tactique en fonction des joueurs qu’il a à sa disposition mais aussi selon son adversaire

Son bilinguisme

Beaucoup de supporters des Diables se plaignent du fait que Roberto Martinez ne sache ni s’exprimer en français ni en néerlandais. Un problème qui ne se pose pas pour les joueurs puisque l’intégralité (ou presque) de ceux-ci comprend l’Anglais, la langue qu’utilise le sélectionneur national pour diriger ses troupes. Philippe Clement n’aura aucun mal à se faire comprendre au nord comme au sud du pays puisqu’il parle couramment les deux langues.