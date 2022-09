Eden Hazard doit-il être titulaire au Mondial ? C'est un "NON" unanime chez les consultants de RTL Sport (vidéo)

Après le dernier match des phases de groupes de Nations League, l'équipe de RTL Sport se retrouvait pour évoquer plusieurs points à propos de notre équipe nationale mais avec une question centrale : les Diables sont-ils prêts pour la Coupe du monde ?

Le cas d'Eden Hazard est épineux en équipe nationale. Ne jouant quasiment pas au Real Madrid, en manque de confiance et de rythme, Eden doit-il être titulaire à la Coupe du monde ?

Consultés, les téléspectateurs de RTL Sport sont assez divisés sur la question. Comme le montre notre sondage, seulement un peu plus d'un Belge sur deux aimerait voir Eden Hazard dans le onze de base.

"Il ne sait plus faire la différence."

"Il décroche de plus en plus, car il sait qu'il ne sait plus faire la différence", analyse notre journaliste Emiliano Bonfigli. "Il n'arrive plus à accélérer. Si j'ai un Doku comme à l'Euro, 10 fois sur 10, j'alignerai Doku".

Pour nos équipes de RTL Sport, la réponse est claire : c'est non. "Il ne joue quasiment pas au Réal. La Coupe du monde est la compétition la plus compliquée, si on arrive en manque de rythme, c'est difficile", explique Silvio Proto. "Est-ce qu'il va savoir tenir 90 minutes ? Je ne pense pas. Pourquoi pas l'utiliser en joker à ce moment-là ? 20 minutes, il donne tout, et on voit ce qu'il se passe".

Pour remplacer Hazard, les avis divergent. Emiliano Bonfigli aimerait que ce soit un Doku en pleine forme, Silvio Proto également. Frédéric Gounongbé, lui, aimerait que Leandro Trossard soit à sa place.