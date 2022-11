Enfants dans les bras, gros câlins: De Bruyne et Courtois partagent un superbe moment en famille au Qatar (photos)

Les Diables Rouges retiendront de Belgique-Canada le fait d'avoir pris les 3 points. C'est sans aucun doute l'essentiel, mais sur le fond et la manière, on ne peut pas se satisfaire de ce que l'on a vu. Les joueurs le savent, mais ils préfèrent tout de même relativiser.

Kevin De Bruyne l'a bien prouvé, en dévoilant sur Instagram de superbes clichés de lui avec ses enfants et sa femme, qu'il a pu retrouver en tribune après la victoire. "Rien de plus important", a-t-il légendé. Thibaut Courtois a aussi profité de moments de partage avec sa famille et sa compagne, Mishel Gerzig, qui lui a notamment offert un superbe câlin en fin de match.

La famille, il n'y a rien de mieux.