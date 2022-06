Entre colère et résignation: les supporters des Diables Rouges sont divisés après la déroute contre les Pays-Bas (vidéo)

Vendredi, les Diables Rouges ont pris une leçon de football, à domicile, contre les Pays-Bas. Dominés pendant tout le match, ils n'ont pu contenir les assauts adverses et se sont lourdement inclinés face au voisin, dans un derby qu'il faudra vite oublier.

Cette défaite fait naître la colère des supporters, qui se sont sentis abandonnés par les joueurs. "Perdre 1-4 comme cela, c'est compliqué. Il y avait des jeunes enfants qui étaient présents, cela devait normalement être la fête au stade et c'était tout le contraire. On a vu un manque de volonté des joueurs et ça, c'est très décevant. On y va pour les victoires, on sait bien que les résultats risquent d'être moins bons étant donné que l'équipe est vieillissante. Mais perdre 1-4 contre les Pays-Bas, ça fait mal", nous résume par exemple Renaud Vanhaelen.

Mais alors que faire ? Nombreux sont ceux qui évoquent un changement radical, avec la mise à l'écart de certains joueurs plus âgés. Mais tous les fans ne sont pas certains que cette approche soit payante. "Beaucoup de monde voudrait du changement, mais est-ce que ces petits jeunes sont prêts ? Est-ce que pour être prêt, il faut leur donner du temps de jeu ? Est-ce que ceux qui critiquent sont prêts à prendre la même défaite, mais avec des jeunes ?", s'interroge Thierry Forton, lui aussi supporter de notre sélection.

Reste à savoir ce qu'en pensera Roberto Martinez. Premier élément de réponse demain soir contre la Pologne.