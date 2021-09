Estonie-Belgique ce soir: pour ce supporter, cette génération des Diables ne gagnera pas la Coupe du Monde

(c) RTL INFO

Ce jeudi soir, les Diables jouent le premier des trois matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar qu'ils disputeront en une semaine. Actuellement, après trois premières rencontres plus tôt dans l'année, ils bénéficient de 7 points sur 9. Cette génération dorée des Diables, éliminée en quarts de finale du dernier Euro contre l'Italie peut-elle soulever la coupe du Monde dans un an et demi ? Notre journaliste présent à Tallin, la capitale de l'Estonie, a adressé la question à un supporter dans la vidéo ci-dessous. A moins que tous nous joueurs soient au top au même moment, il n'y croit guère.