Estonie-Belgique: ce qu'il faut savoir avant le début du match

Les Diables Rouges poursuivent leur route vers le mondial 2022. Les Belges vont jouer contre l'Estonie leur quatrième match qualificatif après avoir battu le Pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (8-0) et partagé l'enjeu contre la République Tchèque (1-1).

AVANT-MATCH: CE QU'IL FAUT SAVOIR

Un mois et demi après l'élimination en quart de finale de l'Euro 2020 des oeuvres de l'Italie (1-2), future championne d'Europe, les Diables Rouges sont de retour sur le terrain. C'est à la "A. Le Coq Arena" de Tallinn que les troupes de Roberto Martinez disputeront leur premier match de l'après-Euro contre l'Estonie ce soir (20h45) pour son 4e match du groupe E de qualification au Mondial 2022.

La Belgique occupe la première place du groupe avec 7 points, l'Estonie, 110e nation mondiale, est dernière avec 0 unité en deux rencontres.

Avec trois rencontres en une semaine - les Diables Rouges recevront la République tchèque dimanche au Stade Roi Baudouin puis joueront contre le Belarus le 8 septembre à Kazan - Roberto Martinez passera ses troupes en revue, d'autant plus que plusieurs cadres sont indisponibles: aux absences de Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Thomas Vermaelen et Jérémy Doku, non sélectionnés, sont venus s'ajouter celles de Thorgan Hazard, de Hannes Delcroix, de Jan Vertonghen et de Thomas Meunier, les deux derniers cités étant indisponibles pour le déplacement en Estonie mais restent intégrés à la sélection.

Après ce triptyque de septembre, les Belges termineront les qualifications en novembre (après le 'Final Four' de la Ligue des Nations) avec la réception de l'Estonie le 13 et un déplacement aux Pays de Galles le 16. Les dix vainqueurs de groupe se qualifieront pour la Coupe du monde au Qatar. Les dix deuxièmes et les deux équipes non-qualifiées les mieux classées en Ligue des Nations disputeront les barrages. Les autres rencontres qui se déroulent aujourd'hui dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 sont: Géorgie-Kosovo Suède-Espagne Lituanie-Irlande du Nord Italie-Bulgarie République Tchèque-Biélorussie Andorre-Saint Marin Hongrie-Angleterre Pologne-Albanie Liechtenstein-Allemagne Macédoine du Nord-Arménie Islande-Roumanie

