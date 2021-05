Euro 2020: Krëfel lance un concours pour les supporters des Diables Rouges

Pour pimenter un peu plus l'Euro, la chaîne d'électro-ménagers Krëfel a décidé rembourser toutes les TV des supporters si les Diables Rouges marquent au moins 17 buts durant ce Championnat d'Europe.

Rappelez-vous, lors de la Coupe du monde 2018 organisée en Russie, la chaîne d'électro-ménagers Krëfel avait décidé de rembourser tous les clients qui avaient l'achat d'un téléviseur si les Diables Rouges marquaient 16 buts lors de la compétition. Un pari remporté par de nombreux supporters grâce notamment au goal d'Eden Hazard lors du match de la petite finale contre l'Angleterre.

Pour l'Euro 2020, reprogrammé du 11 juin au 11 juillet de cette année, Krëfel a décidé de retenter l'expérience. "Mais cette fois-ci, Krëfel met la barre un cran plus haut en misant sur le nombre 17. Nombre qui sera considéré comme le numéro porte-bonheur des Belges pendant la compétition", nous a-t-on indiqué. Ainsi, si l'équipe belge marque au moins 17 goals durant ce Championnat d'Europe, Krëfel s'engage à rembourser tous les téléviseurs de 55 pouces et plus achetés entre le 10 mai et le 6 juin 2021.

"Il y a trois ans, les Belges ont réussi à relever remarquablement le défi des 16 goals hors tirs au but. Compte tenu de l'évolution et de la force de notre équipe actuelle, nous avons ajouté un but de plus à ce défi. C’est pourquoi le numéro 17 est devenu le chiffre porte-bonheur des Belges pour cette compétition. Nous pensons que cela est tout à fait atteignable et nous espérons qu’ils réussiront haut la main ce nouveau défi. L’ambition de Krëfel est de faire de nombreux heureux en renouvelant ce concours avec l’espoir de voir notre génération dorée atteindre l’objectifs des 17 goals", nous a expliqué Frédéric Berghmans, directeur de la communication chez Krëfel.

En pratique, l'offre est valable pour les 2.500 premières TV de minimum 55" achetées en magasin Krëfel ou sur krefel.be entre le 10/05/2021 et le 06/06/2021 inclus. Les clients peuvent trouver le règlement concernant l’action sur krefel.be/fr/luckynumber17. Le remboursement se fera grâce à un bon d’achat "Krëfel e-voucher".