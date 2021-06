Deborah, compagne de Thomas Meunier: "C'est un papa poule qui attache beaucoup, beaucoup d'importance à l'éducation"

Une de nos équipes est partie à la rencontre de Déborah, la compagne du Diable Rouge Thomas Meunier.

Si les Diables Rouges vont en finale de l'euro 2020 de football, Thomas Meunier sera absent six semaines. Pour Deborah, c'est une éternité. "C'est très long, surtout pour un couple comme nous où on est toujours tout le temps ensemble et c'est vrai que dormir sans la personne avec qui on a l'habitude de dormir h24, c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est le foot, c'est comme ça et alors on s'occupe pour ne pas que ce soit trop dans l'esprit". D'où l'importance de la famille chez les Meunier.

Mais d'un côté, on a le Meunier Diable, de l'autre Thomas, heureux papa de trois enfants. "Il est sévère sans être assez sévère en fait...", explique Véronique, sa maman. "C'est un papa poule qui attache beaucoup, beaucoup d'importance à l'éducation. Nous deux d'ailleurs, mais bon après, quand ils rentrent après un mois ou des semaines, c'est normal que ce soit un papa poule mais l'éducation ça, c'est vrai, c'est la base".

A défaut d'être ensemble, il reste le téléphone pour partager leurs émotions. "Je regarde toujours les matches avec le téléphone en main parce qu'en fait j'écris à Thomas pendant les matches. Telle minute ça, telle minute ci, comme ça après quand il prend directement son téléphone, il m'appelle et c'est le petit débrief, c'est un rituel qu'on a".

Une vie aux côtés de Thomas, entre amour et fierté. "Ca fait toujours bizarre de le voir en photo partout ou quand on fait les courses, on le voit sur les tablettes de chocolat ou on va à la pompe à essence, on le voit en grand, c'est toujours bizarre mais, évidemment, qu'on est hyper fier".