Euro 2020: Romelu Lukaku élu Homme du Match de Danemark-Belgique

Romelu Lukaku a été élu Homme du Match de la rencontre Danemark-Belgique, remportée 1-2 par les Diables Rouges, par l'UEFA jeudi. S'il n'a pas marqué contre les Danois, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a été à la base des deux buts de la Belgique. Lukaku avait déjà été élu Homme du Match samedi dernier contre la Russie.



Après une première période difficile, à l'instar de toute l'équipe, Lukaku a d'abord profité d'une erreur de la défense danoise pour partir seul sur le flanc droit. Il a ensuite servi De Bruyne qui a délivré l'assist sur le but égalisateur de Thorgan Hazard. Sur le but de la victoire, Lukaku, lancé en profondeur, a éliminé trois hommes avant d'amorcer l'action collective avec Tielemans, Eden et Thorgan Hazard et qui s'est terminée par un but de Kevin De Bruyne. "C'était un match compliqué, comme je l'avais pressenti", a réagi 'Big Rom' au micro de la RTBF. "Le Danemark possède du caractère et avait une motivation supplémentaire. Nous avons été malmenés mais la qualité des joueurs qui sont montés en seconde période a fait la différence. Nous avons réussi ce test sur le plan mental."