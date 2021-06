Euro 2020 - "Un énorme pas en avant pour Eden Hazard", se réjouit Martinez

(Belga) Après huit minutes de jeu passées presque inaperçues contre la Croatie, Eden Hazard est monté à la 72e samedi soir contre la Russie lors de la large victoire belge (3-0) contre la Russie à Saint-Pétersbourg, dans le premier match des Diables Rouges dans le groupe B de l'Euro 2020. "Je suis très content de la performance d'Eden", a lancé un Roberto Martinez enthousiaste dimanche soir en conférence de presse au centre national du football à Tubize.

"J'ai vu un Eden Hazard faire du Eden Hazard, notamment avec ses mouvements intuitifs, ses rotations. C'est la première fois que je le vois jouer aussi librement depuis longtemps. C'est un énorme pas en avant pour lui", a analysé le sélectionneur national. Il s'agit maintenant de pouvoir l'utiliser davantage que dans le dernier quart d'heure. "Il devrait bénéficier de plus de temps de jeu contre le Danemark et encore davantage face à la Finlande", a ajouté Martinez. "Je pense que l'environnement l'aide. Nous ne suivons aucun protocole, nous écoutons simplement ses sensations. Il sent que c'est un joueur important pour nous, c'est notre capitaine. Il pousse vraiment ses limites, je ne l'ai jamais vu travailler aussi fort." Il ne faut toutefois pas encore s'attendre à voir Eden Hazard au coup d'envoi d'une rencontre. "Nous allons analyser toutes les données récoltées. Je crois qu'il est vraiment prêt à jouer davantage mais pas tout un match. C'est la prochaine étape. Les prochains jours seront décisifs", a ponctué le Catalan.