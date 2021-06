Interrogé sur la RTBF sur la prestation en défense de Thomas Vermaelen face au Portugal, Jan Vertonghen s'est montré élogieux: "Thomas, c'est un phénomène", a-t-il commenté à l'issue de la victoire de la Belgique (1-0), qualifiée pour les quarts face à l'Italie.

"Je suis très content pour Thomas. Non, il n'est pas trop vieux (Vermaelen a 35 ans, ndlr). Il l'a démontré aujourd'hui/dimanche. Pour moi, il peut encore jouer dans les meilleures équipes en Europe (il évolue au Japon, au Vissel Kobe, ndlr)", a ajouté Jan Vertonghen.

Le défenseur belge a aussi souligné la bonne collaboration entre les trois défenseurs axiaux. "On n'a pas eu l'occasion de jouer beaucoup de matches ensemble dernièrement mais on se comprend bien. On a reçu la même éducation à l'Ajax et au Germinal Beerschot. On a aussi tous joué en Angleterre", a-t-il déclaré. Très heureux de la qualification, le joueur de Benfica reste aussi lucide.

"Aujourd'hui/dimanche, nous n'avons pas été exceptionnels mais ça fait du bien aussi. Sortir le tenant du titre, c'est quelque chose de spécial. On a battu une grande équipe et on peut être fier."

La Belgique défiera l'Italie en quart de finale vendredi prochain à Munich (21h00).