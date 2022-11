Excellente nouvelle chez les Diables Rouges: Romelu Lukaku pourrait déjà jouer contre le Maroc

Les Diables Rouges vont peut-être retrouver leur meilleur attaquant plus tôt que prévu. En effet, l'évolution médicale de Romelu Lukaku est très favorable, à tel point que le sélectionneur, Roberto Martinez, envisagerait désormais de faire appel à son joueur dès le duel contre le Maroc, prévu ce dimanche.

Selon l'Espagnol, il y a de la prudence, mais les sensations sont très bonnes. "Il s’est entraîné encore à part lundi mais c’était une bonne séance. Le staff médical me parle d’un retour lors du troisième match, mais lui, d’après ses sensations, se pense même capable de jouer contre le Maroc", a confirmé le coach catalan, qui croisera les doigts pour pouvoir compter sur Lukaku le plus tôt possible.

Le troisième match aura lieu le 1er décembre contre la Croatie.