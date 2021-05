Quelques jours de vacances: Kevin De Bruyne ne jouera pour les amicaux des Diables Rouges avant l'Euro 2020

Vingt-cinq des vingt-six Diables Rouges sélectionnés par Roberto Martinez pour le prochain Euro se retrouveront à Tubize le lundi 31 mai. Seul Kevin De Bruyne, qui disputera la finale de la Ligue des Champions le samedi 29 mai avec Manchester City contre Chelsea, rejoindra les Diables Rouges une semaine plus tard, soit le lundi 7 mai.

"Il disposera de cette manière d'une semaine de repos, comme les autres, afin de déconnecter", a dit le sélectionneur espagnol de l'équipe nationale lundi lors d'une visioconférence de presse depuis le centre national du football à Tubize. Le maître à jouer des Skyblues, qui ne jouera donc pas les matches de préparation contre la Grèce (3 juin) et la Croatie (6 juin), rejoindra le groupe peu avant le début du tournoi, prévu le 11 juin à Rome par un duel entre l'Italie et la Turquie.

Le lendemain, la Belgique entamera son parcours dans le groupe B en défiant la Russie à Saint-Pétersbourg (21h). La phalange de Roberto Martinez affrontera ensuite le Danemark à Copenhague le 17 juin (18h) avant de revenir sur les bords de la Neva pour affronter la Finlande le 21 juin (21h).

Roberto Martinez a aussi évoqué son autre joueur créatif, son capitaine Eden Hazard.Le Brainois, dont le parcours au Real Madrid a été rendu compliqué par des blessures à répétition depuis juillet 2019, n'a plus joué en équipe nationale depuis novembre 2019 et un duel contre Chypre. "Je n'ai plus vu Eden en aussi bonne forme médicale depuis longtemps", a assuré le Catalan. "Il est prêt et j'espère qu'il pourra ponctuer la saison espagnole en beauté afin de retrouver son meilleur niveau. C'est notre capitaine et il est assurément important pour l'équipe."