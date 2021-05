Le gardien belge du Real Madrid Thibaut Courtois était l'invité de l'émission Téléfoot (TF1) ce dimanche.

Interrogé ce dimanche par un journaliste de l'émission Téléfoot (TF1) sur la demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la France, Thibaut Courtois est revenu sur son "seum": "Ma réaction après France-Belgique était exagérée. Mais tu es en demi-finale d'un Mondial pour la première fois de ta vie, tu perds 1-0, tu es forcément fâché. Ce n'est pas le "seum": c'est juste que tu es déçu et que tu veux gagner".

Le gardien des Diables Rouges a encore évoqué son désir avec l'équipe nationale belge. "Gagner un trophée avec la Belgique et une Ligue des Champions avec le Real, ce sont deux rêves que j'ai depuis que je suis jeune. J'espère pouvoir les réaliser le plus tôt possible".