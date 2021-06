Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo, cela fera un fameux duel d'attaquants, dimanche, en huitième de finale de l'Euro 2020. L'attaquant des Diables Rouges a bien débuté son tournoi, mais Ronaldo semble intenable, avec 5 buts en trois matchs jusqu'ici.

Ce duel à distance, les deux hommes le connaissent bien, puisqu'ils y sont déjà confrontés en Italie. Et cela a pu aider Romelu Lukaku. "Sur le plan personnel, ce duel à distance était motivant", a-t-il reconnu. "Mais pas collectivement. C'était plus important pour nous de gagner ce championnat, ce qu'on a fait, c'était exceptionnel, surtout dans la manière".

En abordant les qualités de chacun, il a accepté de se prêter à un petit jeu. Quelle serait LA qualité de Ronaldo qu'il lui emprunterait, et laquelle il laisserait à son homologue ? L'attaquant n'a pas tremblé un seul instant. "Je voudrais bien avoir son dribble et sa frappe de balle. Lui voudrait avoir ma force et mon jeu dos au but", a-t-il plaisanté.