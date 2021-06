Georgina, la copine de Cristiano Ronaldo, a fait le show en tribunes (photos)

La petite amie de Cristiano et son fils ont montré tout leur soutien au footballeur portugais dimanche contre la Belgique.

La compagne de Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, et son fils Cristiano Ronaldo Jr ont fait le show dans les tribunes lors de Belgique - Portugal dimanche soir en huitièmes de finale de l'Euro.

L'Espagnole de 27 ans, ancienne vendeuse dans un magasin de luxe et aujourd'hui mannequin à ses heures perdues, et le garçon de 11 ans ont crié et encouragé l'attaquant portugais lors de sa montée sur la pelouse.

Malgré cet engouement, la star âgée de 36 ans a échoué dans sa mission de conserver le titre européen conquis en 2016 et de postuler à un sixième Ballon d'Or.

Mais si le rendez-vous avec le Portugal a été manqué, il lui faut désormais se tourner vers le Mondial-2022 au Qatar où, à bientôt 38 ans, il rêvera sans doute de retrouver la lumière.



© ISOPIX



