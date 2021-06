Pénis dans le ciel et goulag: l'équipe russe expliquée en deux incroyables histoires

L'équipe de D'où ça Sport vous propose, pendant tout l'Euro 2020, des épisodes hors-série dédiés aux adversaires des Diables Rouges. Le podcast RTL vous offrira ainsi deux histoires insolites sur l'équipe, le stade où se joue le match ou encore les arbitres et les fans.

Aujourd'hui, place à la Russie, cette équipe pionnière. C'est en effet l'URSS qui avait remporté l'Euro en 1960, soit la première édition. Le pays compte aussi le but le plus rapide de l'histoire de la compétition, inscrit après 67 secondes contre la Grèce en 2004.

Sextape = avion

La première histoire est récente. En novembre 2020, Artem Dzyuba, grand attaquant et capitaine de la Russie, était au centre d'une polémique. Des hackers avaient en effet dévoilé une sextape et des photos dénudées du joueur, qui a découvert cela sur internet. Alors que certains s'attendaient à une énorme polémique, le joueur ayant même été écarté lors de la trêve internationale pour le laisser un peu respirer, des soutiens se sont exprimés.

D'abord devant le Kremlin, où quelques petites manifestations ont eu lieu. Mais c'est finalement un pilote de ligne qui va lui rendre le plus vibrant des hommages. Avec ses 102 passagers à bord, il a dérouté l'appareil et dessiné un énorme pénis dans le ciel, visible dans les parcours radars de l'avion. Masterclass.

Le Messi russe au goulag

Bien plus tôt, dans les années 50 et 60, l'URSS comptait une équipe du top mondial. Ce n'est pas pour rien qu'elle a remporté le premier Euro organisé en 1960. Dans l'équipe de 1958, qui devait jouer le Mondial, aurait dû se trouver un certain Eduard Streltsov. L'attaquant russe était tout simplement l'un des meilleurs joueurs au monde à son époque, enchaînant les réussites en club comme en sélection.

Mais sa carrière va prendre subitement fin en 1958. Lors d'une cérémonie en compagnie de certaines des personnes les plus influentes de l'URSS, il refuse les avances d'Ekatarina Furceva. Cette dernière lui a proposé d'épouser sa fille. Problème: complètement bourré, Streltsov va répondre sans aucun filtre. "Pas question d'épouser une guenon", aurait lâche l'attaquant.

Sauf que Furceva est très influente. Elle ébruite l'affaire en interne au gouvernement, y compris chez Nikita Khrouchtchev, le numéro 1 du régime, qu'elle connaît bien. Il n'en fallait pas plus: le KGB va alors monter une affaire de viol et condamner le joueur à 12 ans au goulag. Il en sortira 7 ans plus tard, reprendra le football avant de décéder en 1990 à l'âge de 53 ans.

Rendez-vous est pris le 17 juin pour l'épisode hors-série sur le Danemark !