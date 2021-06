Homme du match, Thorgan Hazard veut donner son trophée à son frère

Thorgan Hazard, buteur contre le Portugal, a sauvé nos Diables Rouges. Il a réussi une performance absolument remarquable, défensivement et offensivement. Il a du coup obtenu le trophée d'homme du match, mais il ne sera pas le seul. Du moins pour lui. "Pour moi, Eden est l'homme du match", nous affirme-t-il. "On a eu un peu de chance, mais on a très bien défendu. Il faut savoir souffrir pour aller loin. Eden a défendu, il a gardé les ballons, il a fait tourner les adversaires. Le point négatif, c'est sa blessure, à lui et Kevin. J'espère qu'ils vont vite se retaper".

Concernant son but, il ne sait pas vraiment l'expliquer. "J'ai tenté ma chance, j'ai un bon ballon et dans ces matchs là, tu dois le tenter. Elle est bien partie, je suis très content d'avoir marqué !".