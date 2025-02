"Il était tellement, tellement fort": les éloges géniales de Kevin De Bruyne pour Eden Hazard

En effet, sur le plateau de Sky Sports, le Diable Rouge a été amené à classer les plus grandes légendes du football belge. Sans hésiter, il a placé Eden au sommet de la pile, avant de le couvrir de louanges. "Franchement, je pense que ça doit être Eden. Il était tellement, tellement fort. Si on parle de talent pur, il fait probablement partie des 5 meilleurs joueurs du monde, derrière Messi, Ronaldo, peut-être Neymar", a même déclaré le capitaine de Manchester City.

Eden Hazard et Kevin De Bruyne se connaissent bien. Très bien même. Les deux hommes ont fait les beaux jours des Diables Rouges pendant des années, l'un par ses passes, l'autre par son génie du dribble. En plus d'être performants, les deux trentenaires s'entendent à merveille. Visiblement, du côté de Kevin De Bruyne, on ressent même une petite nostalgie.

"En plus, c'est une chouette personne"

Pour lui, il ne faut absolument pas sous-estimer le talent et le génie d'Eden Hazard à son prime. "Eden, dans un bon jour, était trop fort. Il avait ses qualités dans le dribble, en un contre un. C'était un peu 'je m'en fous, je joue juste au football', il s'amusait. Et en plus, c'est une chouette personne. Et puis il a malheureusement eu ces blessures à Madrid, puis il a arrêté. Mais c'était un joueur tellement talentueux !", s'est rappelé 'KDB', visiblement content d'évoquer le cas de son ancien équipier en équipe nationale.

Hier, De Bruyne a potentiellement vécu son dernier match de Ligue des Champions, lui dont le contrat à Manchester City expire au mois de juin. Il n'a pas joué une minute contre le Real Madrid, qui s'est imposé 3-1.