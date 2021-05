Pas de come-back pour Marouane Fellaini, privé d'Euro 2020: voici les explications de Roberto Martinez

Il n'y aura pas de retour de Marouane Fellaini chez les Diables Rouges. Le milieu de terrain n'a pas été sélectionné par Roberto Martinez, qui a dévoilé sa liste pour l'Euro 2020, que la Belgique débutera le 12 juin.

Le nom de Fellaini était régulièrement évoqué. Mais la décision a été prise de ne pas sacrifier de jeunes joueurs. "Il n’a plus joué pour nous depuis 3 ans. Le report du tournoi d’un an rendait la tâche trop compliquée", a déclaré le sélectionneur des Diables Rouges. "Trois ans sans matchs internationaux, c’est long, tu perds en continuité et tu n’es plus dans les travaux opérés depuis lors. C’est une demande énorme pour un joueur de faire partie d’une équipe qu'il n'a plus côtoyé depuis 3 ans. Nous n’oublierons jamais ce qu’il nous a donné, en 2018 et dans toute l’histoire des Diables Rouges. Mais il était temps de donner une opportunité à des joueurs qui font partie du noyau ces derniers temps", a-t-il ensuite détaillé.

Cela semble confirmer la fin de la carrière internationale de l'ancien joueur de Manchester United.