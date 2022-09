Il ne s'en bat pas tant que ça: les Diables Rouges gagnent... mais se font recadrer par Kevin De Bruyne (vidéo)

Kevin De Bruyne n'était pas déçu, mais pas non plus euphorique après la victoire des Diables Rouges contre le Pays de Galles. Auteur d'un but et d'une passe décisive, le joueur de Manchester City a livré un verdict mitigé au micro d'Emiliano Bonfigli.

"On a joué un bon match. Nous avons fait une très bonne première mi-temps, mais c'était une erreur d'encaisser ce but", a-t-il lancé, invitant ses équipiers à faire preuve de plus d'intelligence. "Le Pays de Galles ne voulait rien faire, ils jouaient en 5-4-1 et nous, on ne doit pas prendre de risque. Si on doit garder le ballon 45 minutes, faisons-le. Mais c'est bien pour apprendre à jouer contre ces systèmes", a-t-il précisé.

Kevin De Bruyne devrait, lui, débuter contre les Pays-Bas, où la Belgique devra s'imposer 0-4 pour voir le Final Four.