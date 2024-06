"Il n'y a pas beaucoup à changer", estime Jan Vertonghen avant d'affronter la Roumanie

"Nous ne nous attendions pas à perdre", a avoué Vertonghen en conférence de presse, mardi, depuis le camp de base des Diables Rouges. Cantonné au banc de touche car fraîchement revenu de blessure, le recordman de sélections a tenu à "remettre en perspective" la performance des Diables Rouges. "Nous avons eu les possibilités de marquer, et nous méritions probablement un meilleur résultat. Il reste deux matchs pour corriger le tir, désormais."

"L'équipe est très déçue. On veut toujours gagner un premier match pour relâcher la pression qui s'accumule avant un début de tournoi. Maintenant, cette pression demeure et s'exercera d'autant plus au deuxième match", samedi face à la Roumanie. "Il faut retenir la confiance d'avoir créé des occasions et d'avoir été solides défensivement", a résumé Jan Vertonghen.