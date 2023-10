"Ils seront forts physiquement": Domenico Tedesco justifie son choix Mandela Keita

Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Domenico Tedesco a justifié ce choix. "Il faut toujours voir qui seront les prochains adversaires. Ces derniers seront forts physiquement, c'est pourquoi nous avons besoin de force et avons choisi Mandela Keita. Arthur Vermeeren est très bon aussi, mais dans ce domaine, je pense que Mandela est un cran au-dessus".

Le milieu de terrain de l'Antwerp, Mandela Keita, est LA surprise de la sélection de Domenico Tedesco pour affronter l'Autriche et la Suède. Alors que certains voyaient plutôt l'autre talent anversois, Arthur Vermeeren, être sélectionné, c'est finalement Keita qui figure dans la liste.

Le sélectionneur national a ensuite continué en rappelant l'importance des deux matches à venir. "Nous ne sommes pas encore qualifiés pour l’EURO, bien que cela semble parfois être le cas dans la presse. Nous sommes dans une bonne situation mais nous ne sommes pas encore qualifiés, lors des prochains matches amicaux, nous pourrons donner l'opportunité à des nouveaux joueurs, mais maintenant, la qualification est la chose la plus importante".

Arthur Vermeeren restera donc avec les espoirs, où il prendra plus que probablement du temps de jeu. Domenico Tedesco veut prendre son temps avec la pépite. "Si j’appelais Arthur Vermeeren maintenant et que je le laissais sur le banc pendant 90 minutes ce serait dommage. C'est un grand talent et c'est une question de temps. Une fois qu'il sera là, il restera".

Par rapport aux 24 Diables du mois de septembre, Mandela Keita est le seul changement, au détriment d'Hugo Siquet.