Image folle contre le Canada: la Belgique marque, mais De Bruyne et Alderweireld s'embrouillent sur le terrain (photo)

Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld n'ont pas eu un match facile. Le joueur de Manchester City, nommé homme du match par la FIFA, a halluciné en recevant sa récompense, et ne s'en est pas caché. Toby Alderweireld, lui, n'a pas été forcément très reluisant.

Mais les deux hommes sont surtout sous les feux des projecteurs après une drôle d'histoire. Alors que Batshuayi venait de marquer, le duo s'est dirigé vers le banc, pour se livrer à un échange plus que musclé, forçant l'intervention du sélection. "Je trouvais que nous jouions trop de longs ballons. Pour sortir du pressing, il faut jouer des combinaisons courtes. C'était une discussion tactique, cela arrive pendant un match", a précisé De Bruyne après le match, affirmant ne pas avoir de problème avec son équipier.

"Le foot, ce sont des émotions. On avait une différence d’opinion. Les trois fois où nous avons été dangereux en première période, c’est sur des longs ballons. Nous sommes des hommes, pas des enfants de chœur, et on se dit les choses. Ce n’est pas un petit match de foot, mais le Mondial. Ce la montre qu’on est impliqués et ce n’est pas grave. Tout est allé très vite. On a déjà tourné le bouton, c’est du passé", a confirmé Alderweireld.

Un petit clash, signe de l'envie des deux hommes d'améliorer le jeu de l'équipe belge. Plus de positif que de négatif à en sortir.