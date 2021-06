Hier soir, Incourt a vibré pour les Diables Rouges. Un écran géant y a été installé pour suivre passionnément la rencontre entre le Danemark et la Belgique. Un match qui a bien mal démarré pour nos joueurs, menés au score après à peine 100 secondes. Ils retourneront finalement la situation lors d'une seconde période nettement plus aboutie pour composter leur billet vers les huitièmes de finale.

Des dizaines de fans s'étaient rassemblés sur place. Et ils ne l'ont pas regretté. "Quel retournement de situation !", se réjouit un des supporters. "On a eu un peu peur au début, mais on est soulagés au final", embraye un autre. Un soutien populaire qui fait plaisir à voir après des mois sans pouvoir se rassembler en raison de la crise sanitaire.