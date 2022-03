Irlande-Belgique EN DIRECT: la "classe biberon" des Diables Rouges dans le onze de base

LE LIVE

16h45: Bonjour à tous ! La composition belge vient de tomber, avec, comme prévu, de jeunes promesses dans le onze. Dans les rues irlandaises, nos fans sont en forme !

Les compositions

Irlande: Kelleher, Coleman, Duffy, Egan, Cullen, Robinson, Doherty, McClean, Hendrick, Knight, Ogbene

Belgique: Mignolet, Denayer, Boyata, Theate, Saelemaekers, Dendoncker, Tielemans, Vanaken, De Ketelaere, Batshuayi

L'avant-match

C'est avec une expérimentale que les Diables rouges affronteront l'Irlande en match amical samedi (18 heures) dans un Aviva Stadium de Dublin affichant complet. Les Belges peuvent s'attendre à trouver face à eux des Irlandais motivés par la célébration du centenaire de la fédération de football. Décrocher un bon résultat ne sera pas une tâche facile puisque Roberto Martinez a laissé à la maison tous les joueurs ayant plus de 50 sélections.



En plus, le sélectionneur n'a pas voulu donner d'indice sur la composition de l'équipe. "Simon Mignolet sera dans les buts. Je ne peux pas encore en dire beaucoup plus, car les joueurs ne sont pas encore au courant non plus. Je peux dire que tout le monde est en forme. J'ai 22 joueurs de terrain et quatre gardiens de but", a expliqué Martinez. En tout cas, Mignolet aura devant lui une défense qui n'a jamais joué ensemble.

Dedryck Boyata et Jason Denayer semblent avoir les meilleures chances de débuter tandis que Wout Faes, Sebastiaan Bornauw, Siebe Van Der Heyden ou Arthur Theate peuvent être pressentis pour la troisième place. Sur le flanc droit, le choix se portera entre Alexis Saelemaekers ou Thomas Foket. Thorgan Hazard est une certitude à gauche, même s'il a indiqué jeudi qu'il aimerait évoluer un peu plus haut sur le terrain. Au milieu, Youri Tielemans, nommé capitaine pour la première fois, évoluera entre les lignes.

"C'est une énorme preuve de confiance. J'essaie d'aider les gars qui ne sont pas toujours là. L'Irlande sera un test demain. Et nous voulons réaliser une bonne performance et surtout gagner", a assuré un Tielemans impatient. À part lui, Leander Dendoncker est le choix le plus logique. Mais l'entraîneur pourrait aussi opter pour Albert Sambi Lokonga, Orel Mangala ou un pion plus offensif comme Hans Vanaken. Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren et Adnan Januzaj entrent également en ligne de compte. En attaque, c'est difficile sans Romelu Lukaku. Michy Batshuayi est plus que probablement son remplaçant. En Irlande, le nom de Josh Cullen, milieu de terrain d'Anderlecht, est le plus connu des amateurs de football belge.

Caoimhín Kelleher, le deuxième gardien de Liverpool, le capitaine Seamus Coleman (Everton) et Matt Doherty (Tottenham) sont les piliers de l'équipe. La plupart des Irlandais jouent en deuxième ou troisième division anglaise. L'Irlande n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, après avoir terminé troisième de sa poule de qualification derrière la Serbie, vainqueur, et le Portugal, barragiste. Les "Boys in Green" sont 49e au classement de la FIFA. Les Diables disputeront un autre match amical contre le Burkina Faso, mardi, au Parc Lotto d'Anderlecht. Après cela, il faudra attendre le mois de juin pour quatre matchs de la nouvelle édition de la Ligue des Nations.