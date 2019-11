Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames: "Quand tu travailles dans la vie, tu reçois quelque chose en retour" (vidéo)

Voici la réaction d'Ives Serneels après Belgique - Lituanie au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

La Belgique a dominé la Lituanie (6-0; vidéo) grâce notamment à un quintuplé de Tine De Caigny mardi soir au stade Den Dreef de Louvain pour son 4e match dans le groupe H des qualifications pour l'Euro 2021 féminin. Avec ce succès contre une équipe trop faible pour leur tenir tête, les Red Flames réalisent le 12 sur 12 au classement et terminent l'année en beauté. Elles partagent la tête de leur groupe avec la Suisse, prochain adversaire de la Belgique.

"Les 12-15 premières minutes, on jouait le jeu de la Lituanie. Mais après le 1-0, on a eu beaucoup d'occasions. Oui, 6-0, c'est un magnifique résultat", a déclaré Ives Serneels au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli à l'issue de la rencontre. "Tine De Caigny? Elle est en forme, elle a bien travaillé ces derniers mois dans son club. Quand tu travailles dans la vie, tu reçois quelque chose en retour. Chaque joueuse individuellement a des qualités différentes, c'est bien pour nous. Tu peux changer des choses quand il n'y a pas d'espace à droite, tu peux changer de jeu et faire la différence à gauche. La Suisse? Maintenant, je vais faire une évaluation individuelle pour tout le monde. En mars, on a un tournoi et après ce sera la Suisse. Gerets? C'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup appris de lui comme entraîneur et comme personne. C'était un moment émotionnel. J'étais très content de le voir aujourd'hui".