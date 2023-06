Jan Vertonghen absent aussi du deuxième entraînement mardi

Jan Vertonghen était également absent de la deuxième séance d'entraînement des Diables Rouges mardi. Le joueur belge le plus capé de l'histoire (147), avait dû aussi s'abstenir lundi. En conséquence, 22 joueurs, 18 joueurs de champ et 4 gardiens, étaient sur le terrain d'entraînement du centre national de football de Tubize mardi matin, avant les matchs de qualification pour le Championnat d'Europe 2024 contre l'Autriche (samedi 17 juin à Bruxelles) et l'Estonie (mardi 20 juin à Tallinn).