Jan Vertonghen, Dennis Praet et Dodi Lukebakio absents dans la sélection pour l'Angleterre

(Belga) Jan Vertonghen, Dennis Praet et Dodi Lukebakio ne figurent pas dans la sélection de 23 joueurs de la Belgique donnée à l'UEFA pour affronter l'Angleterre, dimanche (18h00), à Wembley, en Ligue des Nations.

Vertonghen et Praet pointaient au rayon des joueurs incertains. Le défenseur avait manqué le dernier match de Benfica en raison d'une blessure à la pommette. Le milieu de terrain n'avait pas joué avec son club, Leicester, en raison d'une blessure au genou. Lukebakio, appelé pour la première fois chez les Diables lors de ce rassemblement, ne figure pas non plus sur la feuille de match. Par rapport à la sélection initiale de Martinez, Thibaut Courtois, Hendrik Van Crombrugge, Koen Casteels, Eden Hazard, Dries Mertens et Nacer Chadli sont indisponibles pour des raisons diverses. Sebastiaan Bornauw, Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers sont retournés chez les espoirs. Thorgan Hazard et Thomas Vermaelen n'avaient, eux, pu être sélectionnés. La Belgique défie l'Angleterre dans le troisième match du groupe 2 de la Ligue des Nations. La Belgique est en tête avec 6 points, deux de plus que l'Angleterre. (Belga)