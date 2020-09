Jason Denayer nouveau cadre de la défense des Diables? "Je me suis amélioré dans l'agressivité et le placement"

Jason Denayer est probablement l'un des Diables Rouges qui disposent de la meilleure condition physique. Le défenseur de Lyon a repris la compétition le 31 juillet lors de la finale de la Coupe de la Ligue et a ensuite joué trois matchs en Ligue des Champions avant de reprendre le championnat vendredi avec Lyon.

"Personnellement, c'est un bon moment pour moi, j'ai repris la saison, ça veut dire que je suis en forme", a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse. Avec la retraite de Vincent Kompany, Denayer est un sérieux candidat à une place de titulaire en défense, où il pourrait même devenir un leader de l'équipe. "Il faut commencer par jouer. Il faut d'abord se focaliser sur ça et puis peut-être que ce sera le projet. Le plus important c'est de jouer constamment", a nuancé le défenseur de Lyon. Denayer estime qu'il peut occuper plusieurs postes dans la défense à trois de Roberto Martinez. "A Lyon aussi on a joué à trois derrière et j'ai joué parfois à droite et parfois à gauche."

A 25 ans, le joueur a vécu une excellente saison à Lyon. "J'ai pris de l'expérience car j'ai pris de l'âge et accumulé des matchs. Cela m'a permis de grandir en tant que joueur et en tant que personne", estime Denayer. "Je pense que je me suis amélioré dans l'agressivité et dans le placement."