Jason Denayer savoure son tout premier but chez les Diables Rouges: "Marquer en équipe nationale, ça fait plaisir !"

Tout sourire, Jason Denayer s'est présenté en homme heureux au micro de Vincent Legraive. Et pour cause: le Diable Rouge a marqué son tout premier but en équipe nationale, en inscrivant le 1-0. "Ca fait plaisir, parce que pour un défenseur, c'est rare de marquer ! En plus de ça, en équipe nationale, c'est toujours un plaisir. Honnêtement, la balle arrive, j'essaye d'ouvrir mon pied et ça rentre", explique le défenseur de Lyon.

Il analyse ensuite une rencontre jugée difficile. "C'était difficile, ils ont fait un très bon pressing. Il y a eu une longue période où on avait du mal à se trouver, avec des automatismes qui étaient pas là. Au fur et à mesure, on les a retrouvé et c'est ce qui nous a permis de faire une seconde période comme celle-là".