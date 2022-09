Jason Denayer sélectionné alors qu'il n'a... pas de club: Roberto Martinez justifie son choix surprenant (vidéo)

Jason Denayer était sans doute la plus grosse surprise de la liste des Diables Rouges pour le prochain rassemblement. Sans club, le défenseur de 27 ans a été repris, avec 29 autres noms. Ce qui surprend, tant il paraît évident que Denayer n'a pas de rythme et semblait donc ne pas mériter sa place.

Sur notre plateau, Roberto Martinez a tenu à justifier son choix. "C’est une situation inhabituelle. Jason a 27 ans, il a joué une vingtaine de matchs en 3 ans avec les Diables Rouges, c’est très étrange. Dans une situation normale, il n’aurait pas été repris", a-t-il admis.

Mais pour lui, il faut penser plus loin. "Nous avons une Coupe du monde en novembre. C’est important d’être avec lui, de le préparer et de le soutenir. Je pense que ce n’est qu’une question de temps pour qu’il trouve un club et il faut voir comment il se sent. C’est un moment difficile, mais c’est un joueur important pour nous. Mais il ne jouera pas, c’est impensable, mais il doit faire partie de la dynamique de groupe et sentir le soutien", a détaillé notre entraîneur fédéral, qui a conclu avec un avertissement clair. "S’il n’a pas de club, il n’ira pas au Qatar".

Le message est passé.