"Je suis très heureux de sa situation": Domenico Tedesco se réjouit du retour en forme de Romelu Lukaku

Lors du dernier rassemblement en septembre, le buteur était venu retrouver de la confiance et du temps de jeu. Mission accomplie avec deux buts inscrits face à l'Estonie.

Romelu Lukaku a agité le dernier mercato estival. Tout le monde se demandait où il allait pouvoir rebondir, et c'est finalement du côté de l'AS Rome que 'Big Rom' a posé ses valises.

Cette fois, la situation a bien changé, car depuis le dernier rassemblement national, Lukaku c'est 5 buts en 6 matches du côté de Rome, pour le plus grand plaisir du sélectionneur. "Je suis très heureux de sa situation, car quand on s'est appelé la dernière fois, il n'avait pas encore de nouveau club. Maintenant il fait partie d'une excellente formation, l'AS Rome, un grand club avec un grand entraîneur (José Mourinho) qui a confiance en lui et ça se voit. Il joue tous les matches, comme hier, où il a marqué, mais ce n'est pas nouveau pour Romelu".

Les prochains matches des Diables Rouges seront cruciaux puisqu'en cas de victoire vendredi prochain en Autriche, la Belgique sera qualifiée pour le prochain Euro.