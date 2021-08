Mauvaise nouvelle: Jérémy Doku sera forfait avec les Diables Rouges

Jérémy Doku ne sera pas dans la sélection de Roberto Martinez pour les trois prochains matchs des Diables Rouges. Le joueur de Rennes avait dû quitter le terrain sur blessure le weekend dernier et souffre d'un problème musculaire aux ischios.

Une blessure qui le rend indisponible pour le rassemblement belge. "Il est forfait pour le match à Rosenborg de jeudi et la rencontre à Angers du week-end prochain et il est forfait pour la trêve internationale. On fera le point dans 10-15 jours, il faudra voir comment ça évolue, mais je pense que ça évoluera favorablement", a précisé Bruno Genesio, son entraîneur, en conférence de presse.

D'autres joueurs, comme Meunier, De Bruyne ou encore Thorgan Hazard pourraient, eux aussi, renoncer à ce camp. La Belgique affrontera l'Estonie, la République Tchèque et la Biélorussie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.