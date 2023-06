Jérémy Doku: "Je joue mieux depuis que je ne me pose plus de questions"

Jérémy Doku retrouve les Diables Rouges, qu'il avait quittés l'hiver dernier après l'élimination de la Belgique au premier tour du Mondial au Qatar. Blessé, l'attaquant de Rennes avait dû décliner une première invitation de Domenico Tedesco en mars, pour les matchs en Suède et en Allemagne. Il est cette fois de la partie à Tubize, où les Diables préparent leurs deux prochaines rencontres qualificatives pour l'Euro 2024, contre l'Autriche samedi et en Estonie mardi.

"Le contact avec Domenco Tedesco est bon. Il a un style qui me convient", déclare Doku, qui était plus utilisé comme joker de luxe par Roberto Martinez. "Je n'ai pas d'amertume par rapport à Roberto Martinez. C'est lui qui m'a donné mes premières minutes en sélection, je lui en suis reconnaissant".

S'il a longtemps été tracassé par des blessures, au point de susciter des critiques, qui ne le "touchent pas", Doku a fini la saison en force, inscrivant cinq buts en huit rencontres.

"C'est surtout mentalement qu'il y a eu un changement", a assuré Jérémy Doku. "Quand on enchaîne les blessures, on se pose plein de questions. Je ne me pose plus de questions maintenant. Je joue comme si j'étais avec mes potes dehors et c'est la meilleure version de moi-même".

Les performances de Doku ne sont pas passées inaperçues. On parle d'un transfert à 50 millions pour le Diable Rouge, passé d'Anderlecht à Rennes pour 26 millions il y a trois ans.