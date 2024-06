Jérémy Doku peut jouer sur les deux flancs mais a une "préférence pour le gauche"

Avec son apport offensif et ses dribbles, Jérémy Doku pousse souvent ses adversaires dans leurs retranchements et ce n'est pas différent durant cet Euro. Bien qu'il y ait encore du travail en termes d'efficacité, chaque fois que Doku touche le ballon, l'adversaire est en alerte rouge et une vague d'excitation parcourt les tribunes du stade.